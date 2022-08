Sondaggi politici oggi: Fratelli d’Italia stacca il PD e gli elettori di centrodestra vogliono Giorgia Meloni premier (Di martedì 30 agosto 2022) Diventano sempre meno i giorni che separano la campagna elettorale dal giorno in cui gli italiani decideranno con il loro voto chi governerà in quello che si preannuncia un autunno caldissimo e denso di incognite, prima tra tutte la crisi energetica che rischia di mettere in ginocchio famiglie, imprese e economia italiana. I Sondaggi politici oggi di SWG offrono l’ultima fotografia aggiornata sui partiti che il campione di italiani intervistati ritiene possa essere in grado di gestire la situazione. Per quanto riguarda le intenzioni di voto Fratelli d’Italia sale ancora di un punto percentuale rispetto a sette giorni fa, attestandosi al 24,8%. Risultato diametricamente opposto per il Partito Democratico che invece perde quel punto che lo porta al 22,3%. La Lega si tiene a galla con una percentuale ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Diventano sempre meno i giorni che separano la campagna elettorale dal giorno in cui gli italiani decideranno con il loro voto chi governerà in quello che si preannuncia un autunno caldissimo e denso di incognite, prima tra tutte la crisi energetica che rischia di mettere in ginocchio famiglie, imprese e economia italiana. Idi SWG offrono l’ultima fotografia aggiornata sui partiti che il campione di italiani intervistati ritiene possa essere in grado di gestire la situazione. Per quanto riguarda le intenzioni di votosale ancora di un punto percentuale rispetto a sette giorni fa, attestandosi al 24,8%. Risultato diametricamente opposto per il Partito Democratico che invece perde quel punto che lo porta al 22,3%. La Lega si tiene a galla con una percentuale ...

