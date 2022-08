Sondaggi elettorali Swg, gli elettori di centrosinistra preferiscono Draghi a Letta come premier (Di martedì 30 agosto 2022) Le elezioni politiche si avvicinano, manca ormai meno di un mese, e ancora meno al silenzio sui Sondaggi elettorali imposto dalla par condicio. Per questo sempre più istituti si cimentano nello stimare le intenzioni di voto. Ma non solo, anche a intercettare l’opinione degli elettori riguardo ai leader politici e al possibile futuro premier. Partiamo dal voto ai partiti. C’è un netto balzo di Fratelli d’Italia che cresce di un punto in tre settimane e va al 24,8%, mentre il suo principale avversario, il Pd, scende proprio dell’1%, andando al 22,3%. Probabilmente, però, non è dal Partito Democratico che la formazione di Giorgia Meloni acquista consenso, bensì dagli alleati di Forza Italia, che perdono appunto l’1%, mentre la Lega rimane ferma, al 12,5%. Contando anche ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 30 agosto 2022) Le elezioni politiche si avvicinano, manca ormai meno di un mese, e ancora meno al silenzio suiimposto dalla par condicio. Per questo sempre più istituti si cimentano nello stimare le intenzioni di voto. Ma non solo, anche a intercettare l’opinione degliriguardo ai leader politici e al possibile futuro. Partiamo dal voto ai partiti. C’è un netto balzo di Fratelli d’Italia che cresce di un punto in tre settimane e va al 24,8%, mentre il suo principale avversario, il Pd, scende proprio dell’1%, andando al 22,3%. Probabilmente, però, non è dal Partito Democratico che la formazione di Giorgia Meloni acquista consenso, bensì dagli alleati di Forza Italia, che perdono appunto l’1%, mentre la Lega rimane ferma, al 12,5%. Contando anche ...

