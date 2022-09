Sondaggi Demopolis | centrodestra al 47% | centrosinistra al 30 | 5%

xsoniadm : @MarcoRizzoPC Come mai Italia Sovrana e Popolare non viene completamente ignorata dai sondaggi? Questo è solo uno d… - infoitinterno : Sondaggi Demopolis: FdI sale al 24,5%, il Pd al 22,4% - augusto_amato : Sondaggi Demopolis: FdI sale al 24,5%, il Pd al 22,4%. Il M5s a 1,3 punti dalla Lega. Italexit supera lo sbarrament… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Sondaggi Demopolis: FdI sale al 24,5%, il Pd al 22,4%. Il M5s a 1,3 punti dalla Lega. Italexit supera lo sbarramento h… - ZenatiDavide : Sondaggi Demopolis: FdI sale al 24,5%, il Pd al 22,4%. Il M5s a 1,3 punti dalla Lega. Italexit supera lo sbarrament… -

Fratelli d'Italia è ancora primo partito neia circa tre settimane dal voto del 25 settembre. Secondo gli ultimi rilevamenti effettuati da, la formazione di Giorgia Meloni cresce di un altro mezzo punto rispetto all'ultimo ...Tira una brutta aria per Di Maio: ribaltone possibile, poltrona a rischio Il direttore di, Pietro Vento, fotografa anche la situazione degli indecisi e analizza l'affluenza al voto: 'Quando ...Sinistra-Verdi si attestano al 3,5 per cento, Italexit di Gianluigi Paragone è al 3 per cento. Il sondaggista sottolinea che 'in lieve crescita appaiono il M5S e la lista Azione-Italia Viva Nella foto ...Fratelli d’Italia è ancora primo partito nei sondaggi a circa tre settimane dal voto del 25 settembre. Guadagna così 0,7 punti percentuali sul Pd, secondo partito, che rimane stabile, perdendo appena ...