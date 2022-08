Soldi ben spesi? La storia mista del Manchester United con gli acquisti più costosi (Di martedì 30 agosto 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’attaccante dell’Ajax Antony è destinato a diventare il secondo acquisto più costoso nella storia del Manchester United dopo che è stato concordato un accordo del valore di oltre 80 milioni di sterline. Tre delle reclute estive di Erik ten Hag ora figurano nella top 10 e qui l’agenzia di stampa PA esamina quel gruppo e come se la sono cavata. (Include commissioni dichiarate o stimate) 1 Paul Pogba, £ 89 milioni La quota maggiore pagata dallo United è ancora per il proprio prodotto dell’accademia, che è partito per la Juventus a parametro zero ma è tornato per quella che all’epoca era una quota da record mondiale. Ha contribuito con 40 gol in sei stagioni al suo ritorno, ma non è riuscito a convincere pienamente e questa estate è stato autorizzato a partire, unendosi alla ... Leggi su justcalcio (Di martedì 30 agosto 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’attaccante dell’Ajax Antony è destinato a diventare il secondo acquisto più costoso nelladeldopo che è stato concordato un accordo del valore di oltre 80 milioni di sterline. Tre delle reclute estive di Erik ten Hag ora figurano nella top 10 e qui l’agenzia di stampa PA esamina quel gruppo e come se la sono cavata. (Include commissioni dichiarate o stimate) 1 Paul Pogba, £ 89 milioni La quota maggiore pagata dalloè ancora per il proprio prodotto dell’accademia, che è partito per la Juventus a parametro zero ma è tornato per quella che all’epoca era una quota da record mondiale. Ha contribuito con 40 gol in sei stagioni al suo ritorno, ma non è riuscito a convincere pienamente e questa estate è stato autorizzato a partire, unendosi alla ...

