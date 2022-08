Smentite le voci di rottura tra Valentina Ferragni e Luca Vezil (Di martedì 30 agosto 2022) Il modello e influencer ha risposto ai follower preoccupati nel non vederlo con Valentina durante le vacanze d'agosto. Lei è stata infatti ospite dei Ferragnez a Ibiza, mentre lui è volato alle Canarie per un progetto di lavoro Leggi su vanityfair (Di martedì 30 agosto 2022) Il modello e influencer ha risposto ai follower preoccupati nel non vederlo condurante le vacanze d'agosto. Lei è stata infatti ospite dei Ferragnez a Ibiza, mentre lui è volato alle Canarie per un progetto di lavoro

