Slovacchia, è UFFICIALE: l’italiano Calzona è il nuovo ct (Di martedì 30 agosto 2022) Francesco Calzona è il nuovo commissario tecnico della Nazionale slovacca: è arrivata anche l’ufficialità Il prossimo 2 settembre la Federazione slovacca presenterà Francesco Calzona come nuovo ct. Il tecnico italiano, 53 anni, ha firmato un contratto fino al 2023, con possibilità di estensione in caso di qualificazione ad Euro 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Francescoè ilcommissario tecnico della Nazionale slovacca: è arrivata anche l’ufficialità Il prossimo 2 settembre la Federazione slovacca presenterà Francescocomect. Il tecnico italiano, 53 anni, ha firmato un contratto fino al 2023, con possibilità di estensione in caso di qualificazione ad Euro 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.

claudioruss : UFFICIALE - Francesco Calzona, ex collaboratore di #Spalletti al #Napoli, è il nuovo ct della nazionale della Slova… - FcInterNewsit : UFFICIALE - Slovacchia, nuovo ct per Skriniar: è Calzona, ex assistente di Sarri - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Calzona è il nuovo ct della Slovacchia: arriva l'ufficialità - TotoAzzurro : @bruttapas UFFICIALE - Calzona è il nuovo CT della Slovacchia: ritroverà Hamsik - TotoAzzurro : UFFICIALE - Calzona è il nuovo CT della Slovacchia: ritroverà Hamsik -