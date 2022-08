Serie B, giornata 3: Cagliari ko, si sblocca il Modena (Di martedì 30 agosto 2022) Nessuna squadra a punteggio pieno dopo la giornata 3 di Serie B: in vetta ci sono Ascoli e Genoa che vincono rispettivamente a Palermo e Pisa. Si sblocca il Modena, prima vittoria anche per Parma e Bari mentre il Südtirol resta inchiodato a quota zero punti. Cagliari ko contro la SPAL, pareggia il Venezia. Serie B, giornata 3: Benevento-Frosinone 2-1, Parma-Cosenza 1-0, Pisa-Genoa 0-1, SPAL-Cagliari 1-0 Prima vittoria del Benevento che batte 2-1 il Frosinone, costretto al primo stop dopo due successi. Protagonista è Forte con una doppietta: l’attaccante sbaglia un rigore nel primo tempo (parata di Turati) ma sblocca la gara al 35’ con un colpo di testa e firma il bis al 62’ arrivando su un pallone respinto dal portiere. Nel mezzo, il ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 30 agosto 2022) Nessuna squadra a punteggio pieno dopo la3 diB: in vetta ci sono Ascoli e Genoa che vincono rispettivamente a Palermo e Pisa. Siil, prima vittoria anche per Parma e Bari mentre il Südtirol resta inchiodato a quota zero punti.ko contro la SPAL, pareggia il Venezia.B,3: Benevento-Frosinone 2-1, Parma-Cosenza 1-0, Pisa-Genoa 0-1, SPAL-1-0 Prima vittoria del Benevento che batte 2-1 il Frosinone, costretto al primo stop dopo due successi. Protagonista è Forte con una doppietta: l’attaccante sbaglia un rigore nel primo tempo (parata di Turati) mala gara al 35’ con un colpo di testa e firma il bis al 62’ arrivando su un pallone respinto dal portiere. Nel mezzo, il ...

