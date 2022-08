Serie A: Scandalo virale: filtrano il video del ballo erotico di Nedved tra tre donne in mutande (Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-30 10:45:39 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: pavel Nedveddirettore del Juventus di Torino e mitico ex giocatore della ‘vecchia signora’, è il protagonista di a video controverso in cui recita in una danza erotica toccando tra tre donne. Il controverso ballo virale di Nedved, che ha appena compiuto 50 anni e per tutta la sua carriera ha giocato per Sparta Praga, Lazio e Juventus, ha generato in poche ore oltre 2,4 milioni di visualizzazioni su Twitter nel video “Bongo cha bongo cha cha”. lo so La data di registrazione del video virale di Nedved è sconosciutama anche se in Italia segnalano che il video non è attuale il ballo del direttore ... Leggi su justcalcio (Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-30 10:45:39 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: paveldirettore del Juventus di Torino e mitico ex giocatore della ‘vecchia signora’, è il protagonista di acontroverso in cui recita in una danza erotica toccando tra tre. Il controversodi, che ha appena compiuto 50 anni e per tutta la sua carriera ha giocato per Sparta Praga, Lazio e Juventus, ha generato in poche ore oltre 2,4 milioni di visualizzazioni su Twitter nel“Bongo cha bongo cha cha”. lo so La data di registrazione deldiè sconosciutama anche se in Italia segnalano che ilnon è attuale ildel direttore ...

conuncriterio : Sarà ma lo scandalo con skam io non lo percepisco. Prima di dire, di insultare e di gridare al tutto e di più, vogl… - ZonaBianconeri : RT @cn1926it: VIDEO Caos in casa #Juve, #DePaola attacca #Nedved: “Deve dimettersi” - cn1926it : VIDEO Caos in casa #Juve, #DePaola attacca #Nedved: “Deve dimettersi” - dacc_5 : Scusate ma per il rigore non si sa nulla? I telecronisti come se non avessero visto nulla. SCANDALO SERIE A - kernel_1973 : @augustociardi75 Lo scandalo è che alla Juventus nel 2007 fu permesso di partecipare alla serie b e non in eccellenza -