Serie A: LeBron James 'acquista' il Milan (Di martedì 30 agosto 2022) 2022-08-30 16:32:22 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Elui nuovo proprietario di AC Milan è chiamato Garry cardinale ma dietro di lui c'è un nutrito elenco di investitori che partecipano all'acquisto del club rossonero. Uno di loro è LeBron James, che è diventato un appuntamento fisso negli investimenti sportivi. Lo comunica così il 'Financial Times' in un ampio reportage che serve a vedere come si completa il passaggio di proprietà del Milan, processo iniziato a maggio 2022. Garry Cardinale guida l'acquisizione del Milan dal Fondo Elliott (anche americano) per una cifra complessiva di circa 1,2 miliardi di euro. Così passa di mano l'attuale campione dello Scudetto, pur mantenendone l'essenza: ...

