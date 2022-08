Serie A - Gli anticipi e posticipi del Napoli fino alla 16^ giornata (Di martedì 30 agosto 2022) La Lega di Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi dalla sesta giornata di campionato fino alla sedicesima. Il Napoli giocherà quattro volte di sabato alle 15. Ecco il calendario completo della squadra di mister Spalletti : Napoli - Spezia 10/09/2022 ore 15.00 - Sesta giornata Milan - Napoli 18/09/2022 ore 20.45 - Settima giornata Napoli - Torino 01/10/2022 ore 15.00 - Ottava giornata Cremonese - Napoli 09/10/2022 ore 18.00 - Nona giornata Napoli - Bologna 16/10/2022 ore 18.00 - Decima giornata Roma - Napoli 23/10/2022 ore 20.45 - Undicesima ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 30 agosto 2022) La Lega diA ha reso noti glisestadi campionatosedicesima. Ilgiocherà quattro volte di sabato alle 15. Ecco il calendario completo della squadra di mister Spalletti :- Spezia 10/09/2022 ore 15.00 - SestaMilan -18/09/2022 ore 20.45 - Settima- Torino 01/10/2022 ore 15.00 - OttavaCremonese -09/10/2022 ore 18.00 - Nona- Bologna 16/10/2022 ore 18.00 - DecimaRoma -23/10/2022 ore 20.45 - Undicesima ...

