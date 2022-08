Senza Lukaku che Inter sarà? Ecco cosa dice il precedente (Di martedì 30 agosto 2022) L’Inter si prepara ad affrontare la Cremonese e le prossime sfide Senza Romelu Lukaku: Senza il belga i nerazzurri hanno sempre faticato Lukaku assente in Inter Cremonese di stasera. Ma poi anche nel derby con il Milan, nella gara d’esordio in Europa con il Bayern e probabilmente per tutto il mese di settembre, per un totale di 6 partite tra campionato e Champions League. Malauguratamente per Simone Inzaghi, perciò, si impone il tema della sua sostituzione. A quanto visto in Inter-Spezia, Correa e Dzeko possono ampiamente soddisfare le esigenze del tecnico. Certo, cambierà la fisicità, la ricerca della profondità e anche la capacità di Romelu di fare paura alle difese avversarie. Ma le risorse per sentirsi comunque forti ci sono, anche se c’è un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) L’si prepara ad affrontare la Cremonese e le prossime sfideRomeluil belga i nerazzurri hanno sempre faticatoassente inCremonese di stasera. Ma poi anche nel derby con il Milan, nella gara d’esordio in Europa con il Bayern e probabilmente per tutto il mese di settembre, per un totale di 6 partite tra campionato e Champions League. Malauguratamente per Simone Inzaghi, perciò, si impone il tema della sua sostituzione. A quanto visto in-Spezia, Correa e Dzeko possono ampiamente soddisfare le esigenze del tecnico. Certo, cambierà la fisicità, la ricerca della profondità e anche la capacità di Romelu di fare paura alle difese avversarie. Ma le risorse per sentirsi comunque forti ci sono, anche se c’è un ...

