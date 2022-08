Sei Sorelle | Trama Puntate dal 12 al 16 Settembre 2022 | Salvador Perde La Memoria!

(Di martedì 30 agosto 2022) Seidal 12 al 16viene aggredito mentre trasporta l’ordine per il centro benessere ela memoria. La cosa può cambiare la relazione con Diana… Seiva avanti e, al centro dell’attenzione, nella settimana dal 12 al 16non ci sarà più la salute cagionevole di Francisca, ma quella di. Quest’ultimo, dopo aver ricevuto dei colpi,rà la memoria e non avrà più alcun ricordo di ciò che è accaduto nel corso degli ultimi mesi. Intanto, andrà avanti la storia d’amore tra Adela e Mauro. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Sei: dove ...

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni diper la puntata del 31 agosto 2022 . Ecco cosa succederà nell' episodio in onda alle 16.00 su Rai1 : Enrique e Antonia si trovano in grosse difficoltà . Per pagare alcune tasse inattese , ...Il pomeriggio , invece, ha visto: Rai Uno, Don Matteo - 1.264.000 spettatori (11.9%) nel primo episodio e 1.318.000 (15%) nel secondo; Rai Uno,- 904.000 spettatori (12.2%); Rai Uno, ...