Seguiva le vittime al bordo di un monopattino per violentarle: arrestato ragazzo di 21 anni (Di martedì 30 agosto 2022) Le Seguiva sul monopattino per violentarle nella zona sud di Milano. Grazie alle numerose testimonianze il presunto violentatore è ora agli arresti domiciliari. Sceglieva donne giovani, con un'età compresa tra i 19 e i 33 anni. In comune soltanto l'essere sole per strada di notte. Un violentatore seriale che ha stabilito la sua zona di caccia nella zona sud di Milano. Non sembrava avere qualche criterio per distinguere la vittima ideale, a parte il sesso femminile e l'età giovane. Il ragazzo Seguiva le donne per violentarle a bordo di un monopattino elettrico che poi diventava anche il suo mezzo di fuga una volta conclusa la violenza. Una delle prime testimonianze risale al 14 giugno, quando una ragazza è stata aggredita in via ...

