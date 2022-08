Secondo Orlando, la tassa sugli extraprofitti può salire anche oltre il 25% (Di martedì 30 agosto 2022) «Serve un intervento rapido per aiutare imprese e famiglie, anche in deficit se necessario, ma circoscritto a questa emergenza energetica. E senza abbandonare la tassa sugli extraprofitti: le leggi si rispettano, lo Stato non può rinunciare a quelle risorse. Anzi non escludo che si possa ancora alzare l’aliquota della tassa, salire sopra il 25% attuale». Il ministro del Lavoro Andrea Orlando, Partito democratico, mentre la campagna elettorale è in corso, in un’intervista a Repubblica ammette di vedere «segnali non rassicuranti in vista dell’autunno, in particolare nei settori energivori, per quanto riguarda il trend della cassa integrazione». Il ministro sa che l’Italia è più a rischio di altri Paesi «per via dell’alto debito. Dobbiamo muoverci con accortezza, ma ... Leggi su linkiesta (Di martedì 30 agosto 2022) «Serve un intervento rapido per aiutare imprese e famiglie,in deficit se necessario, ma circoscritto a questa emergenza energetica. E senza abbandonare la: le leggi si rispettano, lo Stato non può rinunciare a quelle risorse. Anzi non escludo che si possa ancora alzare l’aliquota dellasopra il 25% attuale». Il ministro del Lavoro Andrea, Partito democratico, mentre la campagna elettorale è in corso, in un’intervista a Repubblica ammette di vedere «segnali non rassicuranti in vista dell’autunno, in particolare nei settori energivori, per quanto riguarda il trend della cassa integrazione». Il ministro sa che l’Italia è più a rischio di altri Paesi «per via dell’alto debito. Dobbiamo muoverci con accortezza, ma ...

