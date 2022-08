"Scuole chiuse il sabato". La proposta dei presidi contro il caro bollette (Di martedì 30 agosto 2022) «Chiudiamo le Scuole il sabato e facciamo più lezione negli altri giorni, allunghiamo le lezioni gli altri giorni per risparmiare circa un sesto della bolletta per il riscaldamento. Più del 50% delle nostre Scuole fa già la settimana corta. Bisogna vedere a quanto ammonta questo risparmio. Naturalmente, se si fa così, bisogna prevedere una riorganizzazione dei trasporti perché nelle Scuole dove si fanno tante ore, come gli istituti tecnici, significa che due giorni si dovrebbe fare dalle 8 alle 15. Non voglio sentir parlare di riduzioni di orario perché pregiudicherebbe il diritto allo studio. Come ultima risorsa, al limite il sabato si può fare a distanza. Un conto è stare in Dad per mesi, un conto un giorno su sei». Lo ha detto Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale ... Leggi su iltempo (Di martedì 30 agosto 2022) «Chiudiamo leile facciamo più lezione negli altri giorni, allunghiamo le lezioni gli altri giorni per risparmiare circa un sesto della bolletta per il riscaldamento. Più del 50% delle nostrefa già la settimana corta. Bisogna vedere a quanto ammonta questo risparmio. Naturalmente, se si fa così, bisogna prevedere una riorganizzazione dei trasporti perché nelledove si fanno tante ore, come gli istituti tecnici, significa che due giorni si dovrebbe fare dalle 8 alle 15. Non voglio sentir parlare di riduzioni di orario perché pregiudicherebbe il diritto allo studio. Come ultima risorsa, al limite ilsi può fare a distanza. Un conto è stare in Dad per mesi, un conto un giorno su sei». Lo ha detto Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale ...

matteosalvinimi : Scuole chiuse un giorno alla settimana e ragazzi di nuovo in DAD per risparmiare energia? Dico assolutamente NO. I… - TizianaFerrario : Una libreria delle donne aperta a #Kabul.Le scuole femminili rimangono chiuse x volere dei talebani ma con coraggio… - sudfuturo : IL SABATO PER RISPARMIARE ENERGIA PROPONIAMO SCUOLE CHIUSE E GIOVANI IMPIEGATI IN ATTIVITA' CIVICHE E SPORTIVE. ID… - MauroBeltramo : RT @tempoweb: '#Scuole chiuse il #sabato'. La proposta dei #presidi contro il caro #bollette #30agosto #iltempoquotidiano - tempoweb : '#Scuole chiuse il #sabato'. La proposta dei #presidi contro il caro #bollette #30agosto #iltempoquotidiano… -