Scuola, ritorno della DAD per colpa delle bollette? Ecco il possibile scenario (Di martedì 30 agosto 2022) Con il prossimo rientro a Scuola, sono varie le idee sul tavolo dell’esecutivo. Una porta alla settimana corta e alla DAD per risparmiare sull’energia. Ma come stanno davvero le cose? Il problema dell’energia si fa sempre più presente. Questa volta, va a legarsi con un ambiente che tra poco vedrà la sua ripartenza: quello della Scuola. Ci sono varie proposte sul tema del governo italiano e una di questa vedrebbe il ritorno alla DAD e alla settimana corta. Adobe StockCome ben sappiamo, l’inverno che si prospetta non dovrebbe essere dei più facili. Tra la questione gas e aumento dei prezzi dell’energia, lo scenario è davvero complesso. A questo proposito, la provincia di Verona ha proposto di modificare quest’anno le abitudini degli studenti. Per la provincia si avrebbe un risparmio ... Leggi su chenews (Di martedì 30 agosto 2022) Con il prossimo rientro a, sono varie le idee sul tavolo dell’esecutivo. Una porta alla settimana corta e alla DAD per risparmiare sull’energia. Ma come stanno davvero le cose? Il problema dell’energia si fa sempre più presente. Questa volta, va a legarsi con un ambiente che tra poco vedrà la sua ripartenza: quello. Ci sono varie proposte sul tema del governo italiano e una di questa vedrebbe ilalla DAD e alla settimana corta. Adobe StockCome ben sappiamo, l’inverno che si prospetta non dovrebbe essere dei più facili. Tra la questione gas e aumento dei prezzi dell’energia, loè davvero complesso. A questo proposito, la provincia di Verona ha proposto di modificare quest’anno le abitudini degli studenti. Per la provincia si avrebbe un risparmio ...

