(Di martedì 30 agosto 2022) L’ultima rilevazione Tecnè dà ilunito avanti anche per le elezioni regionali in Sicilia, con Renatoin netto vantaggio sulla competitor Caterina Chinnici. Il quale, mentre l’appuntamento elettorale si avvicina, per sua stessa ammissione registra «grande entusiasmo da parte della cittadinanza siciliana». Rivolgendosi alla quale, il candidato delaggiunge anche: «Trovo una Sicilia che ha affrontato con grande coraggio la pandemia. Che ha aumentato il pil e che ha ottenuto l’inserimento del principio dell’insularità in costituzione, che permetterà ai siciliani un gettito maggiore».: «Colunito,sulle orme della gestionedi» Insomma, una Regione tutt’altro che in ...

SecolodItalia1 : Schifani: «Noi del centrodestra siamo uniti. E io proseguirò l’azione virtuosa di Musumeci» - telodogratis : Schifani alla convention di Noi Moderati, “Ponte sullo Stretto priorità, si ai termovalorizzatori” - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Schifani alla convention di Noi Moderati, ''Ponte sullo Stretto priorità, si ai termovalorizzatori'' - h… - blogsicilia : #notizie #sicilia Schifani alla convention di Noi Moderati, ''Ponte sullo Stretto priorità, si ai termovalorizzator… - messina_oggi : 'Il Ponte sullo Stretto per noi rimane una priorità. Quando era capogruppo del mio partito con il governo Berluscon… -

"Abbiamo rilanciato l'idea di una Sicilia popolare, autonomista, a sostegno di Renato, dando un contribuito un lato all'unità del centrodestra'. Così Saverio Romano, vice presidente dicon l'Italia, in un'intervista all'Italpress, in merito alle Regionali in Sicilia del 25 ......andranno a votare centrodestra avanti anche per le elezioni regionali in Sicilia coronato...dalle dimensioni della classe altrimenti ci si affidava esclusivamente alle mascherine eper il ..."Le difficoltà sono tante, ma eredito una gestione virtuosa da parte del governo Musumeci e quindi occorrerà seguire quel percorso, non dimenticando che ha dovuto affrontare delle emergenze come la pa ...PALERMO (ITALPRESS) - I toni usati da Cateno De Luca contro la stampa 'li ho trovati davvero al di là dell'ignominia per la violenza e la ...