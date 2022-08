Sbarchi record, una batosta per gli italiani: ecco quanto sborseremo quest’anno (Di martedì 30 agosto 2022) Il Pd è totalmente sordo all’immigrazione incontrollata. Le nostre coste sono prese d’assalto e gli Sbarchi sono continui. Ma per la sinistra è un tabù parlarne. Come scrive Pietro Senaldi su Libero «ce lo chiede l’Europa: italiani, fate qualcosa per fermare la nuova ondata di immigrati clandestini che è già partita dal Nord Africa.(..) In Italia c’è un partito che, giusto qualche giorno fa, ha lanciato una campagna elettorale comandata dalla slogan “chi vota noi, vota l’Europa, chi vota gli altri sta con Putin”. Eppure questo partito, il Pd di Letta, è totalmente insensibile alle preoccupazioni di Bruxelles sul tema migratorio, refrattario a ogni politica di contenimento dei flussi». Eppure i numeri parlano chiaro. Come scrive Libero in un altro articolo, il record di arrivi quest’anno ci costerà 2,5 miliardi di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 agosto 2022) Il Pd è totalmente sordo all’immigrazione incontrollata. Le nostre coste sono prese d’assalto e glisono continui. Ma per la sinistra è un tabù parlarne. Come scrive Pietro Senaldi su Libero «ce lo chiede l’Europa:, fate qualcosa per fermare la nuova ondata di immigrati clandestini che è già partita dal Nord Africa.(..) In Italia c’è un partito che, giusto qualche giorno fa, ha lanciato una campagna elettorale comandata dalla slogan “chi vota noi, vota l’Europa, chi vota gli altri sta con Putin”. Eppure questo partito, il Pd di Letta, è totalmente insensibile alle preoccupazioni di Bruxelles sul tema migratorio, refrattario a ogni politica di contenimento dei flussi». Eppure i numeri parlano chiaro. Come scrive Libero in un altro articolo, ildi arrivici costerà 2,5 miliardi di ...

