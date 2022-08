Sbarchi di migranti senza sosta (Di martedì 30 agosto 2022) In questi giorni gli Sbarchi di migranti hanno raggiunto le nostre coste senza sosta, in modo incontrollabile, ancora una volta. Nonostante il fatto che tra il 26 e il 27 agosto la Guardia Costiera tunisina ha bloccato 24 tentativi di migrazione illegale e ha soccorso 181 persone in mare, l’emergenza migranti è una realtà, purtroppo sempre di attualità. Dal venerdì al sabato scorso, solo nell’isola di Lampedusa, sono arrivati un totale di 1.136 migranti su 50 barconi. Così è stato superato il record di 39 Sbarchi di migranti in un singolo giorno. Infatti, il centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola, che ha una capienza di 350 persone, ha dovuto accogliere più di 1.500 migranti, tra cui 50 della ONG Nadir che è stata ... Leggi su notizieitaliaonline (Di martedì 30 agosto 2022) In questi giorni glidihanno raggiunto le nostre coste, in modo incontrollabile, ancora una volta. Nonostante il fatto che tra il 26 e il 27 agosto la Guardia Costiera tunisina ha bloccato 24 tentativi di migrazione illegale e ha soccorso 181 persone in mare, l’emergenzaè una realtà, purtroppo sempre di attualità. Dal venerdì al sabato scorso, solo nell’isola di Lampedusa, sono arrivati un totale di 1.136su 50 barconi. Così è stato superato il record di 39diin un singolo giorno. Infatti, il centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola, che ha una capienza di 350 persone, ha dovuto accogliere più di 1.500, tra cui 50 della ONG Nadir che è stata ...

Agenzia_Ansa : Non si fermano gli sbarchi di migranti. A Lampedusa, gli ospiti dell'hotspot sono 1.517, a fronte di una capienza d… - LegaSalvini : ++ MIGRANTI, NUOVO RECORD DI SBARCHI: DUEMILA ARRIVI IN 24 ORE ++ Grazie al Ministro dell’Interno peggiore di semp… - MediasetTgcom24 : Migranti, mai così tanti sbarchi a Lampedusa: hotspot stracolmo #migranti #Lampedusa - Giusepp17413380 : RT @tempoweb: #DecretiSicurezza per fermare gli sbarchi, la ricetta di #Salvini per l'immigrazione #elezionipolitiche22 #centrodestra #melo… - Luis91052594 : RT @carmentpf: Da mesi sbarcano da 500 a 2000 clandestini. Ieri gran festa nel #pd,ne sono sbarcati 2000. -