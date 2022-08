Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali del match (Di martedì 30 agosto 2022) Pochi mesi dopo la favolosa conquista del 19° scudetto, il Milan torna al Mapei Stadium per la sfida al Sassuolo, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 18.30, queste le scelte dei due mister. Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Rogerio. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Matheus Henrique, Harroui, Alvarez, Obiang, D’Andrea, Tressoldi, Defrel. All.: Dionisi. Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Ballo-Tourè, Adli, Tonali, Bakayoko, Kalulu, Messias, Gabbia, De Ketelaere. All.: Pioli Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 30 agosto 2022) Pochi mesi dopo la favolosa conquista del 19° scudetto, iltorna al Mapei Stadium per la sfida al, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 18.30, queste le scelte dei due mister.(4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Rogerio. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Matheus Henrique, Harroui, Alvarez, Obiang, D’Andrea, Tressoldi, Defrel. All.: Dionisi.(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Ballo-Tourè, Adli, Tonali, Bakayoko, Kalulu, Messias, Gabbia, De Ketelaere. All.: Pioli Segui ZON.IT su Google News.

PietroMazzara : Ante #Rebic per problemi alla schiena e Divock #Origi a seguito di un’infiammazione non saranno a disposizione per… - AntoVitiello : ??Prima da titolare, primo assist, primi lampi di Charles #DeKetelaere a #SanSiro. Bravo #Leao a ritrovare gol e gio… - milansette : LIVE MN - Sassuolo-Milan, le ufficiali: Kjaer e Pobega titolari, c'è Saelemaekers #acmilan #rossoneri - alex_pronoz : ?????? ??°?? ?? — 18h30 — • Sassuolo - Milan ???? ?? Giroud @2.13 ?? 10€ ?? 21.30€ #TeamParieur #Betting - sportli26181512 : Milan, Kjaer in campo a 272 giorni dall'infortunio. Sarà il vice-capitano rossonero: Simon Kjaer tornerà oggi in ca… -