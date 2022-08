SASSUOLO-MILAN, l’arrivo del pullman rossonero al ‘Mapei Stadium’ (Di martedì 30 agosto 2022) Manca sempre meno al fischio d'inizio di SASSUOLO-MILAN, partita valida per la 4^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco l'arrivo del pullman rossonero in questo video del nostro inviato al 'Mapei Stadium', Stefano Bressi. Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 agosto 2022) Manca sempre meno al fischio d'inizio di, partita valida per la 4^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco l'arrivo delin questo video del nostro inviato al 'Mapei Stadium', Stefano Bressi.

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 18h30 #ForzaMilan ???? - PietroMazzara : Ante #Rebic per problemi alla schiena e Divock #Origi a seguito di un’infiammazione non saranno a disposizione per… - AntoVitiello : ??Prima da titolare, primo assist, primi lampi di Charles #DeKetelaere a #SanSiro. Bravo #Leao a ritrovare gol e gio… - TripleteMario : Sassuolo-Milan #BBilan #MaldiniLeague - Pall_Gonfiato : Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: De Ketelaere in panchina, spazio a Brahim Diaz -