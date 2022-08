Sassuolo-Milan formazioni ufficiali: ci sono Kjaer e Giroud, fuori de Ketelaere (Di martedì 30 agosto 2022) Il Milan torna al Mapei Stadium, li dove il 22 maggio scorso ha vinto ufficialmente il suo 19° scudetto. Alle ore 18.30 i rossoneri sfidano... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Iltorna al Mapei Stadium, li dove il 22 maggio scorso ha vinto ufficialmente il suo 19° scudetto. Alle ore 18.30 i rossoneri sfidano...

PietroMazzara : Ante #Rebic per problemi alla schiena e Divock #Origi a seguito di un’infiammazione non saranno a disposizione per… - AntoVitiello : ??Prima da titolare, primo assist, primi lampi di Charles #DeKetelaere a #SanSiro. Bravo #Leao a ritrovare gol e gio… - MilanPortal : XI OFICIAL Milan vs Sassuolo! #ForzaMilan ?????? - milansette : LIVE MN - Verso Sassuolo-Milan, per Pioli cinque cambi di formazione rispetto al Bologna - sportli26181512 : Sassuolo-Milan, Theo Hernandez è il capitano dei rossoneri: Con Davide Calabria in panchina, la fascia di capitano… -