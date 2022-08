Sassuolo-Milan, Dionisi: “Risultato giusto, abbiamo avuto occasione migliore” (Di martedì 30 agosto 2022) “Il Risultato finale è giusto, però siamo stati noi ad avere la migliore occasione della partita. Sono orgoglioso di questa prestazione. Speriamo di continuare in questo modo, senza mai dimenticare il gioco: noi siamo meno strutturati di altri, per cui non possiamo prescindere dal gioco”. Queste le parole con cui Alessio Dionisi commenta lo 0-0 maturato tra Sassuolo e Milan nel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata di Serie A. C’è poi molta preoccupazione per le condizioni di Domenica Berardi, uscito in lacrime dopo un problema la cui entità andrà chiarita: “Ci ho parlato, e la sensazione è che sia un problema muscolare”, chiosa il tecnico dei neroverdi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) “Ilfinale è, però siamo stati noi ad avere ladella partita. Sono orgoglioso di questa prestazione. Speriamo di continuare in questo modo, senza mai dimenticare il gioco: noi siamo meno strutturati di altri, per cui non possiamo prescindere dal gioco”. Queste le parole con cui Alessiocommenta lo 0-0 maturato tranel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata di Serie A. C’è poi molta preoccupazione per le condizioni di Domenica Berardi, uscito in lacrime dopo un problema la cui entità andrà chiarita: “Ci ho parlato, e la sensazione è che sia un problema muscolare”, chiosa il tecnico dei neroverdi. SportFace.

