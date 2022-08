Sassuolo-Milan 0-0, Maignan para rigore a Berardi (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Sassuolo ferma il Milan al Mapei Stadium di Reggio Emilia sullo 0-0 nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. I rossoneri, con il secondo pari in trasferta, si portano così a 8 punti in testa alla classifica ma in attesa che scendano in campo le altre big, mentre il Sassuolo sale a 5 punti. I rossoneri cercavano la vittoria per consolidare una vetta condivisa per altre squadre, ma sono stati costretti alla frenata, con il Sassuolo che ha anche sbagliato un rigore con Berardi, proprio dove avevano conquistato il 19° scudetto nell’ultima stagione. I rossoneri avevano vinto tutte le ultime sei trasferte in casa del Sassuolo in Serie A. Il tecnico del Milan Pioli parte con un forte turnover, spazio a Florenzi e Kjaer in ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Ilferma ilal Mapei Stadium di Reggio Emilia sullo 0-0 nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. I rossoneri, con il secondo pari in trasferta, si portano così a 8 punti in testa alla classifica ma in attesa che scendano in campo le altre big, mentre ilsale a 5 punti. I rossoneri cercavano la vittoria per consolidare una vetta condivisa per altre squadre, ma sono stati costretti alla frenata, con ilche ha anche sbagliato uncon, proprio dove avevano conquistato il 19° scudetto nell’ultima stagione. I rossoneri avevano vinto tutte le ultime sei trasferte in casa delin Serie A. Il tecnico delPioli parte con un forte turnover, spazio a Florenzi e Kjaer in ...

