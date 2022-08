Sassuolo, Laurienté arrivato in Italia: oggi visite mediche e firma (Di martedì 30 agosto 2022) Il Sassuolo accoglie Armand Laurienté. L'attaccante esterno francese classe 1998 arriva dal Lorient. Atterrato ieri sera all'aeroporto... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Ilaccoglie Armand. L'attaccante esterno francese classe 1998 arriva dal Lorient. Atterrato ieri sera all'aeroporto...

Serie A 2022 - 2023, Sassuolo - Milan: le probabili formazioni

Nel Sassuolo Dionisi opta invece per la strada della continuità. Al momento l'allenatore neroverde sembra aver trovato il suo 11 in attesa del recupero di Traorè e dell'arrivo di Laurienté.

Calciomercato Sassuolo: doppio colpo, dopo Antiste arriva Laurienté

Il colpo grosso però deve ancora atterrare in Italia, e sarà Armand Laurienté del Lorient che arriva a Sassuolo dopo un tira e molla interminabile dopo che sul giocatore c'era stata anche una ...