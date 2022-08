(Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 5 minutiIlricorre ladedicata a S.die, per tale occasione, la Solenne Celebrazione Eucaristica delle 11.00 sarà presieduta da Mons. Arturodi Avellino, su invito del Padre Abate e della Comunità Monastica e vedrà la presenza anche dei sacerdoti delle varie parrocchie diocesane. Ladedicata a S.diviene celebrata, fin dai primi secoli della fondazione del Santuario, l’8, ricorrenza della Natività della Madre di Dio. I monaci Verginiani, tuttavia, nell’avvertire l’esigenza di destinare unapropria, in onore della ...

Nella piccola e ridente frazione di San Giovanni delle Contee (comune di Sorano) è tutto pronto per i festeggiamenti popolari in onore diAddolorata. L'appuntamento, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia da Covid, è con la Festa di fine estate. Saranno due weekend ricchi di appuntamenti. Da giovedì primo ...Scicli - Mario Testino è tornato a Scicli, per l'ennesima volta negli ultimi due anni, stavolta per assistere alla festa didelle Milizie. Il fotografo di fama mondiale, noto per essere stato l'uomo che ha fotografato rendendo inconica nel mondo Lady Diana, dall'agosto del 2020 sta conducendo una propria ... Santissima Maria di Montevergine, il primo settembre la festa liturgica officiata dal Vescovo Aiello Dopo due anni di stop forzati causa pandemia, è ai nastri di partenza una delle storiche e più partecipate feste del marsalese, quella in onore di Maria ...Tagliacozzo. Nell'antica e monastica cornice della chiesa Madre dei Santi Cosma e Damiano di Tagliacozzo, ieri si è svolta la solenne celebrazione Eucaristica, presieduta dal vescovo Giovanni Massaro, ...