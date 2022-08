Sanità, Agosto (Ndc) all’attacco di De Luca: “Servizi a rischio e lui sogna il nuovo Ruggi” (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti«Mentre il governatore annuncia periodicamente la realizzazione del nuovo Ruggi d’Aragona, un nuovo palazzone firmato da qualche archistar, i cittadini pagano sempre più il prezzo di Servizi tagliati e di assenza di uomini e mezzi». Così il candidato nell’uninominale di Salerno e proporzionale per la Camera dei Deputati con “Noi di Centro”, Oreste Agosto. «Lo slogan mai più ultimi si è di fatto ribaltato nel corso del tempo: oggi siamo ultimi praticamente in tutto nei Servizi sanitari. La responsabilità è del solo governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che detiene la delega alla Sanità e che in questa campagna elettorale ha accolto perfino il ministro alla Salute Roberto Speranza in un collegio blindato della regione, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti«Mentre il governatore annuncia periodicamente la realizzazione deld’Aragona, unpalazzone firmato da qualche archistar, i cittadini pagano sempre più il prezzo ditagliati e di assenza di uomini e mezzi». Così il candidato nell’uninominale di Salerno e proporzionale per la Camera dei Deputati con “Noi di Centro”, Oreste. «Lo slogan mai più ultimi si è di fatto ribaltato nel corso del tempo: oggi siamo ultimi praticamente in tutto neisanitari. La responsabilità è del solo governatore della Campania, Vincenzo De, che detiene la delega allae che in questa campagna elettorale ha accolto perfino il ministro alla Salute Roberto Speranza in un collegio blindato della regione, ...

