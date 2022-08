San Siro tra ricorsi e dibattito pubblico: due mesi decisivi per il progetto (Di martedì 30 agosto 2022) Il progetto per il nuovo San Siro si prepara ad entrare in una nuova fase calda, in cui è probabile che si possa capire quale sarà il destino del piano di Inter e Milan per lo stadio. Come riportato dal Corriere della Sera, alla ripresa autunnale si capirù di più sul futuro del progetto. I L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 30 agosto 2022) Ilper il nuovo Sansi prepara ad entrare in una nuova fase calda, in cui è probabile che si possa capire quale sarà il destino del piano di Inter e Milan per lo stadio. Come riportato dal Corriere della Sera, alla ripresa autunnale si capirù di più sul futuro del. I L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

DAZN_IT : Il momento esatto in cui San Siro si è innamorato di De Ketelaere ?? #MilanBologna #DAZN - acmilan : #OnThisDay in 1994, penalties decided our Supercoppa showdown with Samp ?? Ai rigori, a San Siro: la Supercoppa Ita… - AntoVitiello : Da inizio 2022 nessun giocatore ha realizzato più gol in casa di Rafael #Leao in Serie A (otto, come Vlahovic ); tu… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano San Siro tra ricorsi e dibattito pubblico: due mesi decisivi per il progetto: Il progetto per… - grearpatience : @daylightsIwt per controllare gli zaini di solito passano il metal detector e anche sui fianchi, o almeno al forum… -