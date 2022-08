Salvini: “Su gas ed energia seguiamo il modello di Macron, o sarà una strage di migliaia di posti di lavoro” (Di martedì 30 agosto 2022) Intervenendo a Gela, commentando la situazione dei folli rincari legati all’energia, il segretario della Lega ha affermato che “Dobbiamo seguire il modello Macron in Francia, servono in Italia subito 30 miliardi di euro, anche in deficit, altrimenti rischiamo una strage di posti di lavoro. La Francia sta investendo decine di miliardi di euro da distribuire a chi produce e distribuisce energia per avere un tetto massimo all’aumento delle bollette. Bisogna intervenire adesso“. Salvini: “Spero che Letta accolga questo impegno, va bene aspettare l’intervento dell’Europa, ma bisogna agire subito” Quindi, ha poi aggiunto Salvini, “Ottobre è lontano, spero che Letta accolga questo impegno, va bene aspettare l’intervento dell’Europa, ma ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 agosto 2022) Intervenendo a Gela, commentando la situazione dei folli rincari legati all’, il segretario della Lega ha affermato che “Dobbiamo seguire ilin Francia, servono in Italia subito 30 miliardi di euro, anche in deficit, altrimenti rischiamo unadidi. La Francia sta investendo decine di miliardi di euro da distribuire a chi produce e distribuisceper avere un tetto massimo all’aumento delle bollette. Bisogna intervenire adesso“.: “Spero che Letta accolga questo impegno, va bene aspettare l’intervento dell’Europa, ma bisogna agire subito” Quindi, ha poi aggiunto, “Ottobre è lontano, spero che Letta accolga questo impegno, va bene aspettare l’intervento dell’Europa, ma ...

