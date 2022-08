Salvini il fan di Putin insiste nelle sue litanie anti - sanzioni: 'Mosca ci sta guadagnando...' (Di martedì 30 agosto 2022) Salvini il fan di Putin continua con la sua litania, ossia che con le sanzioni la Russia ci sta guadagnando e l'Europa e l'Italia rimettendo. Una posizione - per una coincidenza - allineata con i ... Leggi su globalist (Di martedì 30 agosto 2022)il fan dicontinua con la sua litania, ossia che con lela Russia ci stae l'Europa e l'Italia rimettendo. Una posizione - per una coincidenza - allineata con i ...

GiuseppeTalami : RT @globalistIT: - ereike05 : Salvini il fan di Putin insiste nelle sue litanie anti-sanzioni: 'Mosca ci sta guadagnando...' Dal giorno dell'inva… - globalistIT : - Eddy6404 : @Camillamariani4 Perché FI e Lega erano al governo col rettile, Fi è in declino e solo per ultra fan Berlusca, Salv… - JoeHallwaysBack : CARLO CALENDA VADA A FAN--LO, SI, IL MASSONE BERLU$CORROTTO #CARLOCALENDA VADA A FARE IN CU--O, LUI E LA ME-DA BERL… -