Salvini come Trump: "Gerusalemme capitale di Israele, Italia sposti ambasciata" (Di martedì 30 agosto 2022) Matteo Salvini, si impegna in un'intervista a Israel Hayom a mantenere la promessa di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele: "Italia sposterà ambasciata". Leggi su today (Di martedì 30 agosto 2022) Matteo, si impegna in un'intervista a Israel Hayom a mantenere la promessa di riconosceredi: "sposterà".

lauraboldrini : Ma Calenda, Renzi e Conte perché continuano ad attaccare il @pdnetwork? Non si rendono conto di cosa comporterebbe… - borghi_claudio : Ricordo l'evento nazionale tematico del 12 a Firenze. Occasione per discutere di un tema fondamentale per il nostro… - lucianonobili : “Diamo pieno mandato a #Draghi per risolvere” dice Salvini che, fra #flattax e altre amenità, si è accorto del dram… - andreabandelli1 : RT @borghi_claudio: Ricordo l'evento nazionale tematico del 12 a Firenze. Occasione per discutere di un tema fondamentale per il nostro fut… - albertocaldana : RT @akavetta: Il blocco navale è la più grande puttanata delle invenzioni elettorali. E come per ogni mega puttanata, ci sono migliaia di d… -