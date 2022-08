Salute – Diabete tipo 1: per la prima volta in Italia, l’insulina si somministra in remoto dallo smartphone (Di martedì 30 agosto 2022) Programmare ed erogare i boli di insulina tramite smartphone, in modo semplice e discreto, senza dover più mettere mano al microinfusore. Da oggi questo è possibile per i pazienti con Diabete tipo 1 di tutti i Paesi europei, Italia compresa, grazie a “mylifeTM Dose” l’innovativa funzionalità dell’App mylifeTM associata al microinfusore mylifeTM YpsoPump®. L’App integrata con la nuova funzione Dose può essere scaricata gratuitamente da Google Play Store e da Apple App Store, mentre gli utenti che già la utilizzano non dovranno preoccuparsi di scaricare alcun aggiornamento, perché l’upgrade del sistema avviene automaticamente. La disponibilità della nuova funzione mylife™ Dose rappresenta la seconda delle tre fasi del mylife™ Loop Program sviluppato da Ypsomed per offrire ai pazienti un sistema modulare di ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 agosto 2022) Programmare ed erogare i boli di insulina tramite, in modo semplice e discreto, senza dover più mettere mano al microinfusore. Da oggi questo è possibile per i pazienti con1 di tutti i Paesi europei,compresa, grazie a “mylifeTM Dose” l’innovativa funzionalità dell’App mylifeTM associata al microinfusore mylifeTM YpsoPump®. L’App integrata con la nuova funzione Dose può essere scaricata gratuitamente da Google Play Store e da Apple App Store, mentre gli utenti che già la utilizzano non dovranno preoccuparsi di scaricare alcun aggiornamento, perché l’upgrade del sistema avviene automaticamente. La disponibilità della nuova funzione mylife™ Dose rappresenta la seconda delle tre fasi del mylife™ Loop Program sviluppato da Ypsomed per offrire ai pazienti un sistema modulare di ...

VillaDonatello : Villa Donatello, attraverso lo sviluppo del Percorso di Cura dedicato alle Ferite complesse e al Piede diabetico, s… - italiaserait : Salute – Diabete tipo 1: per la prima volta in Italia, l’insulina si somministra in remoto dallo smartphone - maximilianocot1 : RT @SkyTG24: Glaucoma, il rischio sale se si sviluppa presto diabete o ipertensione - CiccioniSe : RT @SkyTG24: Glaucoma, il rischio sale se si sviluppa presto diabete o ipertensione - SkyTG24 : Glaucoma, il rischio sale se si sviluppa presto diabete o ipertensione -