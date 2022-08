Sale la tensione a Taiwan e Biden soffia sul fuoco. Il presidente americano annuncia la vendita di 1 miliardo di dollari in armamenti a Taipei e scatena l’ira di Pechino (Di martedì 30 agosto 2022) Sale la tensione a Taiwan. Il presidente americano Joe Biden, dopo aver ordinato ad alcune navi della sua flotta di raggiungere l’isola, intende chiedere formalmente al Congresso di approvare una vendita di armi stimata a 1,1 miliardi di dollari a Taiwan. Secondo quanto si apprende la fornitura dovrebbe includere diversi armamenti tra cui 60 missili anti-nave e 100 missili aria-aria. A raccontare questi dettagli è Politico, che segnala come la tensione nell’area sia già oltre il livello di guardia. Da giorni, infatti, sono in corso provocazioni reciproche tra Cina e Stati Uniti. In particolare Pechino, in risposta alle visite diplomatiche dell’amministrazione Biden – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 30 agosto 2022)la. IlJoe, dopo aver ordinato ad alcune navi della sua flotta di raggiungere l’isola, intende chiedere formalmente al Congresso di approvare unadi armi stimata a 1,1 miliardi di. Secondo quanto si apprende la fornitura dovrebbe includere diversitra cui 60 missili anti-nave e 100 missili aria-aria. A raccontare questi dettagli è Politico, che segnala come lanell’area sia già oltre il livello di guardia. Da giorni, infatti, sono in corso provocazioni reciproche tra Cina e Stati Uniti. In particolare, in risposta alle visite diplomatiche dell’amministrazione– ...

