Russia: chiesti 24 anni reclusione per giornalista Safronov (Di martedì 30 agosto 2022) La Procura di Mosca ha chiesto una condanna a 24 anni di colonia penale per Ivan Safronov, ex giornalista di Vedomosti e Kommersant, accusato di tradimento dello Stato. Lo riferisce Kommersant citando ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) La Procura di Mosca ha chiesto una condanna a 24di colonia penale per Ivan, exdi Vedomosti e Kommersant, accusato di tradimento dello Stato. Lo riferisce Kommersant citando ...

Italian : Russia: chiesti 24 anni di reclusione per il giornalista Ivan Safronov - MediasetTgcom24 : Russia, chiesti 24 anni reclusione per il giornalista Safronov #safronov #ivansafronov #kommersant #russia… - infoitinterno : Russia: chiesti 24 anni di reclusione per giornalista Safronov - iconanews : Russia: chiesti 24 anni reclusione per giornalista Safronov - mikid67 : Freedom...russian style ?????? Russia: chiesti 24 anni di reclusione per il giornalista Ivan Safronov - Mondo - ANSA -