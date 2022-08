Rosato, tutto contento, dice che il Terzo Polo arriverà secondo (dietro il centrodestra) (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – Se qualcuno si chiedesse in fondo in fondo contro chi corre il Terzo Polo, la prima risposta facile facile che arriva da Ettore Rosato è questa: “Noi non cerchiamo nemici con cui batterci, vogliamo batterci per risolvere i problemi degli italiani”. Tuttavia, il dente avvelenato Rosato lo svela più contro il centrosinistra che contro quel centrodestra verso cui pure il Terzo Polo si diceva che fosse nato per drenare voti. Rosato, si augura il Terzo Polo secondo dietro chi? “dietro al primo!”, fa, a mò di battuta, il padre del Rosatellum. Per poi attaccare con un ragionamento che finisce così: “Il Pd si è già ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – Se qualcuno si chiedesse in fondo in fondo contro chi corre il, la prima risposta facile facile che arriva da Ettoreè questa: “Noi non cerchiamo nemici con cui batterci, vogliamo batterci per risolvere i problemi degli italiani”. Tuttavia, il dente avvelenatolo svela più contro il centrosinistra che contro quelverso cui pure ilsiva che fosse nato per drenare voti., si augura ilchi? “al primo!”, fa, a mò di battuta, il padre del Rosatellum. Per poi attaccare con un ragionamento che finisce così: “Il Pd si è già ...

