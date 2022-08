Ronaldo rifiuta Napoli: vuole solo il Chelsea (Di martedì 30 agosto 2022) Corriere dello Sport – . Cristiano Ronaldo ha rifiutato il Napoli come papabile meta per la sua prossima stagione, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 30 agosto 2022) Corriere dello Sport – . Cristianohato ilcome papabile meta per la sua prossima stagione, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

100x100Napoli : Le ultime sul futuro di Ronaldo - eduluongo : Qui penso che il giornale di #Zazzaroni ha raggiunto l'apice delle cazzate. Ronaldo rifiuta, Mendes insiste???????? - VincenzoMilani : @D10sAndrea Ah, mò è Ronaldo che rifiuta il Napoli... - SiamoPartenopei : CdS - Ronaldo rifiuta Napoli: crede non farà strada in Champions, ma Mendes insiste per convincerlo - mariochier : Adesso è Ronaldo che rifiuta Napoli. Ma I giornalisti seri possono disgustarsi al modo di fare di certi colleghi? S… -