Roma-Monza, Belotti sotto la Curva Sud: tifosi in delirio (Di martedì 30 agosto 2022) Andrea Belotti è pronto ad iniziare la sua avventura alla Roma, per cui ha firmato pochi giorni fa. Il "Gallo" è a disposizione di José Mourinho, anche se contro il Monza parte dalla panchina. Poco prima del fischio d'inizio della sfida contro i brianzoli, Belotti ha avuto il primo contatto con i tifosi, andando a salutare i suoi nuovi supporter sotto la Curva Sud. I presenti hanno risposto con molto calore, riservandogli tanti applausi e anche un coro personalizzato. Tanto entusiasmo, quindi, per l'ex capitano del Torino, arrivato a rafforzare notevolmente il reparto offensivo giocandosi il posto con Abraham. SportFace.

