Roma, il primo gol di Dybala è una perla: risultato sbloccato contro il Monza (VIDEO) (Di martedì 30 agosto 2022) Paulo Dybala segna il suo primo gol con la maglia della Roma, e lo fa con un'autentica perla a sbloccare il risultato nella partita contro il Monza. Nel turno infrasettimanale della quarta giornata di Serie A, sono i brianzoli a partire meglio grazie ad una gestione palla spregiudicata, pur non creando palle-gol importanti. Al 18?, però, una palla alta viene spizzata da Abraham per Dybala, che si invola e scarica in rete un diagonale al volo per far esplodere di gioia i propri tifosi. Di seguito, il VIDEO del gol. SportFace.

juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - OfficialASRoma : ?? Bordocampo - La prima in casa ?? ??? Il nuovo appuntamento di #ASRoma Podcast per rivivere dal cuore dello stadio… - calciomercatoit : ???? Paulo #Dybala si sblocca e segna il primo gol ufficiale con la #Roma ?? Quanti ne segn… - XVI_16ASR : @nandogrim67 Volevo di che è il primo gol con la Roma. :) - forzaroma : 27' - Primo cambio per la Roma. Kumbulla esce per infortunio ed entra Smalling #RomaMonza 1-0 LIVE #ASRoma -