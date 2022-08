Roma, il gatto sporca il pianerottolo: furiosa lite tra ‘nonnine’ 90enni (Di martedì 30 agosto 2022) Forse avevano già discusso in passato, battibecchi a volte normali tra vicini di casa. Ma nessuno poteva immaginare che loro, due nonnine di 90 anni, avrebbero iniziato a insultarsi e litigare animatamente, sotto gli occhi increduli di chi ieri mattina, al Tufello, non è riuscito a fermarle. E a placare gli animi. Tant’è che sono dovuti intervenire gli agenti di Polizia per sedare quella discussione, nata per futili motivi. lite in via Monte Massico tra due anziane Alla base della lite ci sarebbe un gatto, quello di una delle due donne, accusato di sporcare il pianerottolo condiviso. Da tempo, ormai, le due vicine discutono, senza mai riuscire a trovare una soluzione, un compromesso per il quieto vivere. E quanto accaduto ieri mattina in quell’edificio di via Monte Massico, intorno alle 8.40, ne è la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 agosto 2022) Forse avevano già discusso in passato, battibecchi a volte normali tra vicini di casa. Ma nessuno poteva immaginare che loro, due nonnine di 90 anni, avrebbero iniziato a insultarsi e litigare animatamente, sotto gli occhi increduli di chi ieri mattina, al Tufello, non è riuscito a fermarle. E a placare gli animi. Tant’è che sono dovuti intervenire gli agenti di Polizia per sedare quella discussione, nata per futili motivi.in via Monte Massico tra due anziane Alla base dellaci sarebbe un, quello di una delle due donne, accusato dire ilcondiviso. Da tempo, ormai, le due vicine discutono, senza mai riuscire a trovare una soluzione, un compromesso per il quieto vivere. E quanto accaduto ieri mattina in quell’edificio di via Monte Massico, intorno alle 8.40, ne è la ...

