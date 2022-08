Roma, doppietta Dybala contro il Monza: argentino tocca i 100 gol in Serie A (VIDEO) (Di martedì 30 agosto 2022) Paulo Dybala segna le sue prime reti con la maglia della Roma, e lo fa con una splendida doppietta per indirizzare a proprio favore la partita contro il Monza. Nel turno infrasettimanale della quarta giornata di Serie A, sono i brianzoli a partire meglio grazie ad una gestione palla spregiudicata, pur non creando palle-gol importanti. Al 18?, però, una palla alta viene spizzata da Abraham per Dybala, che si invola e scarica in rete un diagonale al volo per far esplodere di gioia i propri tifosi. I giallorossi salgono di prestazione, e al 32? arriva il secondo gol dell’ex Juventus: iniziativa personale di Abraham, il cui tiro viene respinto da Di Gregorio prima del tap-in in scivolata di Dybala. Di seguito, i VIDEO dei due gol. ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Paulosegna le sue prime reti con la maglia della, e lo fa con una splendidaper indirizzare a proprio favore la partitail. Nel turno infrasettimanale della quarta giornata diA, sono i brianzoli a partire meglio grazie ad una gestione palla spregiudicata, pur non creando palle-gol importanti. Al 18?, però, una palla alta viene spizzata da Abraham per, che si invola e scarica in rete un diagonale al volo per far esplodere di gioia i propri tifosi. I giallorossi salgono di prestazione, e al 32? arriva il secondo gol dell’ex Juventus: iniziativa personale di Abraham, il cui tiro viene respinto da Di Gregorio prima del tap-in in scivolata di. Di seguito, idei due gol. ...

