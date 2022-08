Roma | busta con proiettile al VI Municipio Le Torri | edificio evacuato

(Di martedì 30 agosto 2022) Unada lettera con dentro un proiettle da caccia inesploso, calibro 12, è stato lasciato oggi in unanell'ufficio di presidenza del VILe, in via Bruno Cirino in zona ...

... calibro 12, è stato lasciato oggi in unanell'ufficio di presidenza del VI Municipio Le Torri , in via Bruno Cirino in zona Torre Gaia, a sud di. La segnalazione, arrivata alla polizia, ...Unacon all'interno un proiettile da caccia inesploso calibro 12 è stata lasciata intorno alle 13 di oggi, secondo quanto apprende Adnkronos, sul bancone dell'usciere, in quel momento assente, dell'...Il plico è stato lasciato sul bancone dell'usciere. Il presidente: "Non è la prima volta. Non sono questi i metodi che ci ...Una cartuccia da caccia calibro 12 è stata trovata all'interno di una busta anonima indirizzata al delegato all'Ambiente e ai rifiuti ...