Rocío Muñoz Morales, tra amore, studio e solidarietà: ecco chi è la madrina di Venezia 79 (Di martedì 30 agosto 2022) Dal faticoso arrivo in Italia («ero assalita dai pregiudizi») al colpo di fulmine con Raoul Bova («dicevano che volevo sfruttare la sua fama, ma all’inizio non sapevo neppure chi fosse»): l’attrice spagnola, con impegno e sacrificio, ha mostrato quanto vale, ribaltando i luoghi comuni. E ora è pronta per la Mostra del Cinema: «Modalità secchiona ON» Leggi su vanityfair (Di martedì 30 agosto 2022) Dal faticoso arrivo in Italia («ero assalita dai pregiudizi») al colpo di fulmine con Raoul Bova («dicevano che volevo sfruttare la sua fama, ma all’inizio non sapevo neppure chi fosse»): l’attrice spagnola, con impegno e sacrificio, ha mostrato quanto vale, ribaltando i luoghi comuni. E ora è pronta per la Mostra del Cinema: «Modalità secchiona ON»

