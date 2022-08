Ritorno in classe, il pediatra Farnetani: “Le mascherine torneranno” (Di martedì 30 agosto 2022) Le regole per il rientro a scuola, con l'allentamento delle misure anti Covid, "permetteranno sicuramente un inizio felice delle lezioni: senza mascherine, ritrovando i compagni in presenza e i compagni di banco che il distanziamento non permetteva più di avere. Ma le mascherine torneranno, insieme ai raffreddori che, come sempre, saranno 'un'epidemia' dopo una decina di giorni dall'avvio dell'anno scolastico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 agosto 2022) Le regole per il rientro a scuola, con l'allentamento delle misure anti Covid, "permetteranno sicuramente un inizio felice delle lezioni: senza, ritrovando i compagni in presenza e i compagni di banco che il distanziamento non permetteva più di avere. Ma le, insieme ai raffreddori che, come sempre, saranno 'un'epidemia' dopo una decina di giorni dall'avvio dell'anno scolastico". L'articolo .

