“Ritorno di fiamma” L’ex coppia vip insieme | il clamoroso addio | ora occhi puntati sulle foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 30 agosto 2022) Notizia clamorosa di gossip diffusa nelle ultime ore. Parliamo nello specifico di due vip che tanto si sono amati in passato e che ora potrebbero essere nuovamente tornati. Se confermato ufficialmente, si tratterebbe di una novità sensazionale. Stiamo parlando di Irina Shayk e Bradley Cooper, che si sono immortalatiin alcune. Nessuno li aveva mai più visti in un modo così intimo, ma stavolta sono andati oltre e hanno deciso di pubblicare un post che ha emozionato tutti. Irina Shayk e Bradley Cooper sono in vacanza e si stanno godendo questi ultimi giorni del mese di agosto. Si sono immortalati in costume e si sono mostrati molto felici. Infatti, il loro sorriso smagliante ha conquistato migliaia e migliaia di follower, che sognano questa reunion amorosa. In altre circostanze, come ricordato da TgCom24, sono ...