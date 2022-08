Rischio nucleare: l'Ue dona all'Ucraina 5,4 milioni di compresse di iodio (Di martedì 30 agosto 2022) L'Unione europea ha donato all'Ucraina 5,5 milioni di compresse di iodio (ioduro di potassio) rispondendo a una richiesta del governo di Kiev come misura di sicurezza preventiva per aumentare il livello di protezione intorno alla centrale... Leggi su europa.today (Di martedì 30 agosto 2022) L'Unione europea hato all'5,5didi(ioduro di potassio) rispondendo a una richiesta del governo di Kiev come misura di sicurezza preventiva per aumentare il livello di protezione intorno alla centrale...

