Rientro a scuola, gestione contatti con casi positivi: obbligo FFP2 per 10 giorni, tampone solo se ci sono sintomi (Di martedì 30 agosto 2022) Il Ministero aggiorna le regole anti Covid per l'anno scolastico 2022/23, in vista della scadenza il 31 agosto delle attuali misure. Il MI ha inviato alle scuole un Vademecum con le indicazioni da seguire per limitare il contagio da Covid negli istituti scolastici. Cosa fare se un docente, un ATA o un alunno risulta contatto di un caso positivo accertato?

