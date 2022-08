Report allenamento Napoli: la notizia sul centrocampista azzurro (Di martedì 30 agosto 2022) Domani sera alle 20.45 il Napoli torna al Maradona. Gli uomini di Luciano Spalletti affronteranno il Lecce di Marco Baroni, attualmente sedicesimo in classifica avendo conquistato appena un punto nelle precedenti tre gare, pareggiando 1-1 nell’ultima partita contro l’Empoli, giocata domenica scorsa. In vista della quarta giornata di Serie A, anche oggi gli azzurri si sono ritrovati all’SSCN Konami Training Center per la consueta seduta di allenamento. In vista della partita contro i salentini sono tutti disponibili, tranne Diego Demme che, come riferito dalla società nel Report dell’allenamento, ha svolto delle terapie. FOTO: Getty – Napoli DemmePer tutti gli altri calciatori azzurri invece non ci sono particolari problemi. Come recita il Report della SSC Napoli, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 30 agosto 2022) Domani sera alle 20.45 iltorna al Maradona. Gli uomini di Luciano Spalletti affronteranno il Lecce di Marco Baroni, attualmente sedicesimo in classifica avendo conquistato appena un punto nelle precedenti tre gare, pareggiando 1-1 nell’ultima partita contro l’Empoli, giocata domenica scorsa. In vista della quarta giornata di Serie A, anche oggi gli azzurri si sono ritrovati all’SSCN Konami Training Center per la consueta seduta di. In vista della partita contro i salentini sono tutti disponibili, tranne Diego Demme che, come riferito dalla società neldell’, ha svolto delle terapie. FOTO: Getty –DemmePer tutti gli altri calciatori azzurri invece non ci sono particolari problemi. Come recita ildella SSC, ...

