Renzi vuota il sacco: "Ecco perché ho lasciato il Pd", segreto inconfessabile (Di martedì 30 agosto 2022) Matteo Renzi a Quarta Repubblica fa una rivelazione inedita. Il leader di Italia Viva torna sul suo addio al Pd e spiega quali sono stati motivi che lo hanno spinto a lasciare il Nazareno. Da premier-segretario all'addio, alla nascita di Italia Viva. Tutto in pochi anni. Renzi mollò il Pd in rotta con l'ala sinistra del partito e pagò le spese del referendum costituzionale naufragato sotto i colpi del "no". Ma ai microfoni di Quarta Repubblica, Renzi mette nel mirino le politiche del Pd e di fatto va ad analizzare la deriva rossa che il partito ha assunto negli ultimi anni. Come è noto, i dem hanno un solo pensiero: introdurre nuove tasse e aumentare quelle che già ci sono. Insomma un programma tassarolo per mettere le mani nelle tasche degli italiani. Ma in questa campagna elettorale Letta e i suoi sodali di ...

