Reguilon Atletico Madrid | UFFICIALE l’acquisto del terzino

(Di martedì 30 agosto 2022), il club colchonero ha resodelspagnolo: il comunicato Sergio, come da comunicato, è un nuovo giocatore dell’. IL COMUNICATO – «Sergio Reguilón è già un nuovo giocatore dell’Atlético dedopo l’accordo raggiunto con il Tottenham Hotspur per il trasferimento al nostro club fino alla fine dell’attuale stagione 2022/23. Nazionale spagnolo di 25 anni, ha debuttato in Prima Divisione il 3 novembre 2018, affermandosi nell’élite nella stagione successiva indossando la maglia del Siviglia. Ha giocato 38 partite ufficiali con la squadra del Siviglia, durante le quali ha segnato 3 gol e distribuito 5 assist, essendo una presenza fissa ...

Sfuma definitivamente per la Lazio l'obiettivo Sergio Reguilón per la fascia sinistra. L'esterno classe '97 di proprietà si trasferisce infatti ufficialmente in prestito per un anno all'Atletico Madrid. Perso Renan Lodi trasferitosi al Nottingham Forest, l'Atletico Madrid ha trovato un nuovo terzino sinistro: Sergio Reguilon arriva dal Tottenham