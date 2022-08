Regione Puglia: strade, protocollo d’intesa con il commissario straordinario per la realizzazione di infrastrutture Da oltre mezzo miliardo di euro (Di martedì 30 agosto 2022) Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale ha approvato il protocollo d’intesa con il commissario straordinario per la realizzazione di infrastrutture stradali individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (16.04.2021 e 5.08.2021). Interventi connotati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale e regionale e locale. Pertanto è stato necessario nominare il commissario straordinario nella persona dell’ing. Vincenzo Marzi, dirigente Anas. Le opere da costruire sono le seguenti : -strada statale Adriatica Parte A : adeguamento tratto Foggia-San Severo. Parte B tangenziale ovest di Foggia. Espletamento ... Leggi su noinotizie (Di martedì 30 agosto 2022) Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale ha approvato ilcon ilper ladistradali individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (16.04.2021 e 5.08.2021). Interventi connotati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale e regionale e locale. Pertanto è stato necessario nominare ilnella persona dell’ing. Vincenzo Marzi, dirigente Anas. Le opere da costruire sono le seguenti : -strada statale Adriatica Parte A : adeguamento tratto Foggia-San Severo. Parte B tangenziale ovest di Foggia. Espletamento ...

